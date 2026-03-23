Уже более 30 дронов ВСУ уничтожено над Ленобластью: губернатор рассказал о последствиях

Ленинградская область продолжает отражать налеты БПЛА противника. С момента начала массированной атаки над регионом уничтожили уже 35 дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в MAX.
Он рассказал о последствиях на земле. В порту Приморска в результате атаки повреждена емкость с топливом. Специалисты тушат возникшее возгорание. О пострадавших не сообщается.
«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА… Боевая работа по отражению атаки продолжается», — оповестил Александр Дрозденко.
Тем временем в аэропорту Пулково отменили уже около 30 рейсов. Порядка 10 самолетов не могут сесть в воздушной гавани из-за введенных ограничений. Они также повлияли на возможность полетов в Калининград. Ряд самолетов перенаправили на запасные аэродромы.