Уже более 30 дронов ВСУ уничтожено над Ленобластью: губернатор рассказал о последствиях

Губернатор Дрозденко заявил об уничтожении над Ленобластью 35 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ленинградская область продолжает отражать налеты БПЛА противника. С момента начала массированной атаки над регионом уничтожили уже 35 дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в MAX.

Он рассказал о последствиях на земле. В порту Приморска в результате атаки повреждена емкость с топливом. Специалисты тушат возникшее возгорание. О пострадавших не сообщается.

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА… Боевая работа по отражению атаки продолжается», — оповестил Александр Дрозденко.

Тем временем в аэропорту Пулково отменили уже около 30 рейсов. Порядка 10 самолетов не могут сесть в воздушной гавани из-за введенных ограничений. Они также повлияли на возможность полетов в Калининград. Ряд самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше