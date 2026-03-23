Sun: Британия имеет на своей территории только один исправный эсминец

В Британии рассказали, что только один эсминец сможет отразить удар баллистических ракет по территории этого королевства.

Источник: Аргументы и факты

Британия имеет сейчас на своей территории только один эсминец в исправном состоянии, чтоснижает её возможности по отражению ударов баллистическими ракетами, написал таблоид The Sun со ссылкой на сведения экспертов.

Речь идёт о HMS Duncan, который базируется в Портсмуте. Всего у королевства есть шесть боевых кораблей, которые могли бы перехватывать ракеты. Вместе с тем, по данным издания, четыре из них не функционируют.

Ещё один корабль, HMS Dragon, отправлен на Кипр после атаки беспилотных летательных аппаратов на базу «Акротири». Бывший сотрудник Североатлантического альянса в разговоре с журналистами раскритиковал Британию за «безответственный подход к возможностям противовоздушной обороны». По его словам, у страны «нет практически ничего, что могло бы отражать современные ракетные угрозы».

В публикации подчёркивается, что в случае возможной атаки королевство располагает крайне малым количеством средств противовоздушной обороны.

Напомним, 21 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран впервые запустил две баллистические ракеты средней дальности в направлении военной базы на острове Диего-Гарсия. Утверждалось, что эти снаряды не достигли цели. Указанный объект используется Британией совместно с Соединёнными Штатами.

