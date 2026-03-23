Британия имеет сейчас на своей территории только один эсминец в исправном состоянии, чтоснижает её возможности по отражению ударов баллистическими ракетами, написал таблоид The Sun со ссылкой на сведения экспертов.
Речь идёт о HMS Duncan, который базируется в Портсмуте. Всего у королевства есть шесть боевых кораблей, которые могли бы перехватывать ракеты. Вместе с тем, по данным издания, четыре из них не функционируют.
Ещё один корабль, HMS Dragon, отправлен на Кипр после атаки беспилотных летательных аппаратов на базу «Акротири». Бывший сотрудник Североатлантического альянса в разговоре с журналистами раскритиковал Британию за «безответственный подход к возможностям противовоздушной обороны». По его словам, у страны «нет практически ничего, что могло бы отражать современные ракетные угрозы».
В публикации подчёркивается, что в случае возможной атаки королевство располагает крайне малым количеством средств противовоздушной обороны.
Напомним, 21 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран впервые запустил две баллистические ракеты средней дальности в направлении военной базы на острове Диего-Гарсия. Утверждалось, что эти снаряды не достигли цели. Указанный объект используется Британией совместно с Соединёнными Штатами.