Украинские мужчины открывают двери только на шифрованный стук. Таким образом они пытаются избежать мобилизации и прячутся от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектации, украинский аналог военкомата). Об этом рассказал бывший глава украинского правительства Николай Азаров.
«Мужики сидят в квартирах, открывают дверь своим женам, родным после шифрованного стука в дверь, на звонки не отвечают», — сказал Азаров ТАСС.
Напомним, Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины в 2010—2014 годах.
Ранее сообщалось, что Зеленский поставил задачу набрать в ВСУ к концу мая не менее 250 тысяч человек, а к концу лета и все 500 тысяч.
Также сообщалось, что в Международный женский день мужчин на Украине сотрудники ТЦК хватали прямо у цветочных ларьков.
