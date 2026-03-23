Украинцы учатся открывать двери друг другу по шифрованному стуку: вот что их вынуждает так делать

Азаров: В Киеве укрывающиеся от ТЦК открывают двери на условленный стук.

Источник: Комсомольская правда

Украинские мужчины открывают двери только на шифрованный стук. Таким образом они пытаются избежать мобилизации и прячутся от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектации, украинский аналог военкомата). Об этом рассказал бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

«Мужики сидят в квартирах, открывают дверь своим женам, родным после шифрованного стука в дверь, на звонки не отвечают», — сказал Азаров ТАСС.

Напомним, Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины в 2010—2014 годах.

Ранее сообщалось, что Зеленский поставил задачу набрать в ВСУ к концу мая не менее 250 тысяч человек, а к концу лета и все 500 тысяч.

Также сообщалось, что в Международный женский день мужчин на Украине сотрудники ТЦК хватали прямо у цветочных ларьков.

