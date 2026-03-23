Силы ПВО отражают массированный налет БПЛА на Ленобласть: сбито более 50 БПЛА

Над территорией Ленинградской области перехватили уже более 50 украинских беспилотников. Массированная атака началась днем 22 марта. Информации о пострадавших не поступало. Об этом уведомил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Он сообщил, что работа средств противовоздушной обороны продолжается. В Ленобласти и Санкт-Петербурге введен режим угрозы атаки БПЛА. Соответствующие уведомления поступили жителям в ночь на 23 марта.
«В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — оповестил Александр Дрозденко.
Днем 22 марта силы ПВО ликвидировали 97 дронов ВСУ над регионами России. Наибольшее количество беспилотников сбито над Брянской областью. Над Смоленской областью уничтожили 25 БПЛА.