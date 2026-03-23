Силы ПВО отражают массированный налет БПЛА на Ленобласть: сбито более 50 БПЛА

Губернатор Дрозденко: Более 50 беспилотников уничтожено над Ленобластью.

Источник: Комсомольская правда

Над территорией Ленинградской области перехватили уже более 50 украинских беспилотников. Массированная атака началась днем 22 марта. Информации о пострадавших не поступало. Об этом уведомил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он сообщил, что работа средств противовоздушной обороны продолжается. В Ленобласти и Санкт-Петербурге введен режим угрозы атаки БПЛА. Соответствующие уведомления поступили жителям в ночь на 23 марта.

«В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — оповестил Александр Дрозденко.

Днем 22 марта силы ПВО ликвидировали 97 дронов ВСУ над регионами России. Наибольшее количество беспилотников сбито над Брянской областью. Над Смоленской областью уничтожили 25 БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше