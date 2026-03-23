Пожар начался в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА

Украинские военные днём 22 марта предприняли попытку атаковать объекты на территории Ленобласти, атака продолжилась в ночь на понедельник 23 марта. При этом возник пожар в порту Приморска. Причиной стало повреждение ёмкости с топливом, информировал губернатор Александр Дрозденко.
«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», — написал чиновник в МАХ.
Ранее Дрозденко сообщал, что с начала массированной атаки над регионом уничтожили 35 дронов ВСУ. По последней информации, которую озвучил губенатор, над территорией Ленинградской области перехватили уже более 50 украинских беспилотников.
Также сообщалось, что днем 22 марта силы ПВО ликвидировали 97 дронов ВСУ над регионами России. Наибольшее количество беспилотников сбито над Брянской областью.
Также сообщалось, что в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов на фоне объявления режима воздушной опасности в регионе.