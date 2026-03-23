Сотрудники «Мираторга» получили ранения при атаке на Брянскую область: что известно о ночных ударах ВСУ

В Брянской области два человека пострадали в результате удара ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 23 марта украинские БПЛА атаковали АПХ «Мираторг» в Брянской области. Пострадали двое сотрудников. Их доставили в медучреждение. Об этом сообщил в MAX губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его сведениям, ВСУ был нанесен «намеренный удар» по предприятию. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

«К сожалению, ранены два сотрудника предприятия. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены два грузовых автомобиля», — уведомил Богомаз.

Массированной атаке со стороны ВСУ подверглась и Ленинградская область. Силы ПВО перехватили более 50 украинских беспилотников над регионом. Информации о пострадавших и жертвах агрессии ВСУ не поступало. Работа средств противовоздушной обороны продолжается.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше