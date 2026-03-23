Украинские диппредставительства активно участвуют в вербовке наёмников ВСУ в странах Латинской Америки. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«С украинской стороны вербовкой иностранцев для участия на стороне ВСУ активнейшим образом занимаются дипломатические представительства Украины», — сказал Прозоров ТАСС.
Он привёл рассказ пленного колумбийца, который собирался заниматься на Украине волонтёрской деятельностью. Вместо этого иностранца отправили на передовую, рассказал экс-сотрудник СБУ.
Вербовкой занимались как украинское консульство в Колумбии, так и посольство Украины в Перу, добавил Прозоров.
