Рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург массово отменяют из-за атаки БПЛА

В Екатеринбурге отменили рейсы в Санкт-Петербург из-за атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург массово задерживают и отменяют. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в местном аэропорту Пулково с 2:00 23 марта 2026 года ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Причиной этому стала атака БПЛА.

— Продолжается отражение атаки БПЛА. В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников, — рассказал сегодня утром около 8:00 губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно информации из онлайн-табло аэропорта Кольцово, отмене подверглись два рейса: FV-6404 и 5N-502.

Вылет еще двух самолетов задержали. Отправка рейса DP-516 должна была произойти сегодня в 5:30. Теперь же вылет перенесли на 14:00. Еще один рейс — FV-6402 — задержали на 10 часов 25 минут. Отправка планировалась в 6:15, теперь предполагаемое время вылета — 16:40.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
