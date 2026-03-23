Боевики ВСУ все чаще занимаются мародерством в Славянске и Краматорске Донецкой Народной Республики по мере приближения к этим городам российских военных. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Как отметил собеседник агентства, среди украинских военных мародерство — вообще «вполне обыденная практика».
«И как только мы к ним подойдем ближе — прикрываясь в информационном пространстве тем, что российская армия якобы уничтожает данные города, — мародерство украинских боевиков в данных городах приобретет массовый характер, то есть усилится», — сказал он.
На днях Марочко рассказал, что солдаты ВСУ мародерствуют в Доброполье и угрожают жителям, а украинская полиция не реагирует на происходящее.
Ранее сообщалось, что на киевском Привозе уже стали торговать вещами жителей Курской области России, которые наворовали украинские военнослужащие. Бывшие зеки, иностранные наемники тащили буквально все, что попадет на глаза — даже срезали батареи.