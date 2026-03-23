Над Азовским морем и 12 регионами сбили 249 беспилотников

В ночь на понедельник, 23 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили 249 беспилотников над Азовским морем и 12 российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны нашей страны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В частности, это произошло над Азовским морем. Кроме того, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
Напомним, в ночь на воскресенье, 22 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили 25 беспилотников над Черным морем и девятью регионами России.