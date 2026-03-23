На Харьковском направлении в полном составе исчезло подразделение украинских операторов беспилотников, которое перед этим киевское командование поспешно переквалифицировало в штурмовое. Речь идет о 1-м отделении ударных дронов, которое после переброски в район Волчанских Хуторов перестало выходить на связь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
В 159-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины расчеты БПЛА массово переводят в штурмовые отряды, чтобы закрывать нехватку пехоты на линии боевых действий. Как уточнил собеседник агентства, под это переформирование попало и 1-е отделение ударных беспилотных авиационных комплексов, входившее в 4-й взвод 2-й роты батальона беспилотных систем.
Военнослужащих этого подразделения в полном составе перебросили в район населенного пункта Волчанские Хутора, после чего они пропали без вести. Ситуация с исчезновением военных на передовой не единична.
Ранее источники в российских силовых структурах уже информировали о том, что группа бойцов 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ также перестала выходить на связь с родственниками. Отмечалось, что этих военнослужащих перебросили на линию боевого соприкосновения сразу после завершения курсов подготовки, которые они проходили на территории Польши несколько недель назад.