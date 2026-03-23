Более 60 БПЛА сбили над Ленобластью менее чем за сутки

Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в Выборгском районе.

Источник: Комсомольская правда

Менее чем за сутки в небе над Ленинградской областью сбили более 60 БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы. Отражение атаки продолжили, — рассказал Дрозденко.

Ранее глава Ленинградской области сообщил, что в ночь на 23 марта, когда силы ПВО и РЭБ уничтожили 35 БПЛА, в порту Приморска повреждение получила емкость с топливом, возникло возгорание. Весь персонал оперативно эвакуировали, после чего начали тушить огонь. В результате случившегося никто не пострадал.

На фоне атаки в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. На утро 23 марта в аэропорту Петербурга отменили 48 рейсов, задержали — более 50. Пассажиров обеспечили дополнительными местами для ожидания, ситуация в терминале спокойная, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

