Пулково принимает и отправляет самолеты по согласованию

В пресс-службе петербургского призвали аэропорта внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале.
Ограничения на полеты связаны с атакой БПЛА на Ленобласть, продолжающейся более 17 часов. На момент публикации уничтожено более 60 вражеских беспилотников.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что БПЛА повредил емкость с топливом в порту Приморска, возникло возгорание. Кроме того, обломки дронов повредили остекление в трех квартирах и опору ЛЭП.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше