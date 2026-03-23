Пулково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Коммерсантъ

В пресс-службе петербургского призвали аэропорта внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале.

Ограничения на полеты связаны с атакой БПЛА на Ленобласть, продолжающейся более 17 часов. На момент публикации уничтожено более 60 вражеских беспилотников.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что БПЛА повредил емкость с топливом в порту Приморска, возникло возгорание. Кроме того, обломки дронов повредили остекление в трех квартирах и опору ЛЭП.

