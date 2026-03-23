В Ленобласти отразили самую крупную атаку БПЛА, уничтожив 70 целей

Как сообщил в своем канале в Max губернатор региона Александр Дрозденко, в результате ночной атаки жертв удалось избежать, но повреждено несколько объектов, в том числе опора линии электропередачи в Выборгском районе.
В порту Приморска загорелись емкости с нефтепродуктами. В их тушении задействованы более 10 пожарных расчетов и единиц техники.
В районах Ленинградской области работают поисковые группы спасателей для обнаружения обломков беспилотников. Губернатор предупредил жителей области, что приближаться к обломкам опасно для жизни, о найденных элементах сбитого БПЛА нужно сообщать по телефону 112.