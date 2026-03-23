Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти отразили самую крупную атаку БПЛА, уничтожив 70 целей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Силы ПВО отразили наиболее крупную атаку БПЛА в Ленинградской области, уничтожив 70 целей. Подсчеты свидетельствуют о том, что сравнимая по масштабам атака была в сентябре 2025 года, когда над регионом уничтожили 30 БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил в своем канале в Max губернатор региона Александр Дрозденко, в результате ночной атаки жертв удалось избежать, но повреждено несколько объектов, в том числе опора линии электропередачи в Выборгском районе.

В порту Приморска загорелись емкости с нефтепродуктами. В их тушении задействованы более 10 пожарных расчетов и единиц техники.

В районах Ленинградской области работают поисковые группы спасателей для обнаружения обломков беспилотников. Губернатор предупредил жителей области, что приближаться к обломкам опасно для жизни, о найденных элементах сбитого БПЛА нужно сообщать по телефону 112.

