Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Град» уничтожил скопление сил ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео

Российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ усилить позиции на Днепропетровском направлении. Цели были выявлены с помощью разведывательных беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес огневой удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.

Координаты района сосредоточения живой силы противника были выявлены операторами разведывательных беспилотников. Получив целеуказания, артиллеристы 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии оперативно совершили марш, развернули боевые машины и нанесли удар 122-мм осколочно-фугасными снарядами.

Действия артиллеристов позволили сорвать попытку ВСУ нарастить группировку сил и средств для удержания позиций. Результаты огневого поражения были подтверждены кадрами объективного контроля.