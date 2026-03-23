«Град» уничтожил скопление сил ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес огневой удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
Координаты района сосредоточения живой силы противника были выявлены операторами разведывательных беспилотников. Получив целеуказания, артиллеристы 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии оперативно совершили марш, развернули боевые машины и нанесли удар 122-мм осколочно-фугасными снарядами.
Действия артиллеристов позволили сорвать попытку ВСУ нарастить группировку сил и средств для удержания позиций. Результаты огневого поражения были подтверждены кадрами объективного контроля.