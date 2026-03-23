Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать дронами Ленобласть

Запуск беспилотников для атаки по Ленинградской области мог производиться с территории Эстонии, Финляндии или нейтральных вод Балтики. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что дроны вряд ли стартовали с территории Украины, так как в этом случае они не смогли бы преодолеть расстояние до Ленинградской области. Собеседник NEWS.ru предположил, что запуск производился с торгового судна или баржи в Балтийском море. Матвийчук также допустил, что площадкой для запуска БПЛА стали Финляндия или Эстония.

«Еще один вариант: они могли быть запущены из лесов или населенного пункта Ленинградской области, где по тем или иным причинам находятся спящие ячейки Украины», — прокомментировал Матвийчук.

Напомним, 23 марта ПВО отразило массированную атаку украинских дронов на Ленинградскую область. Менее чем за сутки были сбиты и нейтрализованы более 60 БПЛА. Из-за обломков дронов начался пожар в порту Приморска, была приостановлена работа аэропорта Пулково.

