ПВО за сутки уничтожила 526 беспилотников

По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 126 663 беспилотника, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 430 танков и других боевых бронированных машин, 1691 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 020 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 546 единиц специальной военной автомобильной техники.