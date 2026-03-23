Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за сутки уничтожила 526 беспилотников

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Средствами ПВО за сутки уничтожены 526 беспилотников и восемь управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 526 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 126 663 беспилотника, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 430 танков и других боевых бронированных машин, 1691 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 020 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 546 единиц специальной военной автомобильной техники.