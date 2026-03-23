«Север» улучшил положение по переднему краю
Подразделения «Северной» группировки атаковали бригаду теробороны в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 245 военнослужащих, десять автомобилей и два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов, склад горючего и восемь складов материальных средств.
Группировка «Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и четырех населенных пунктов ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, танк, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 180 человек. Также противник лишился десяти автомобилей, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и трех складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 375 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и трех сел Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и станция РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах девяти населенных пунктов Запорожской области.
«Противник потерял более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 35 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции РЭБ, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиационных бомб;
- 526 БПЛА самолетного типа.