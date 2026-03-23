Главное из брифинга Минобороны 23 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Север» улучшил положение по переднему краю

Подразделения «Северной» группировки атаковали бригаду теробороны в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 245 военнослужащих, десять автомобилей и два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов, склад горючего и восемь складов материальных средств.

Группировка «Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и четырех населенных пунктов ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, танк, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 180 человек. Также противник лишился десяти автомобилей, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и трех складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 375 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и трех сел Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и станция РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах девяти населенных пунктов Запорожской области.

«Противник потерял более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 35 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции РЭБ, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб;
  • 526 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше