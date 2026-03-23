В Еловском округе похоронили погибшего на СВО полтора года назад Романа Окулова

В Доме досуга села Дуброво 23 марта провели церемонию прощания с погибшим участником СВО Окуловым Романом Ринатовичем. Похоронили военнослужащего на кладбище в родном селе.
Роман Окулов родился 13 сентября 1986 года в селе Дуброво. После окончания сельской школы работал в местном сельхозпредприятии. По словам друзей и знакомых он был спокойным и рассудительном парнем.
В июне 2025 года Роман Ринатович заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. Проходил службу в звании рядового на должности гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб на передовой 8 августа 2025 года.
Администрация Еловского муниципального округа выражает искреннее соболезнование маме Елене Александровне, отцу Николаю Николаевичу и брату Евгению погибшего защитника Отечества.