Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ с техникой НАТО в Черниговской области

Около 30 бойцов подразделений теробороны ВСУ получили ранения при ударе российских военных по полигону в Черниговской области. По сообщениям источников, территория бывшей воинской части использовалась украинскими военными для освоения техники и оружия стран НАТО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Российские войска нанесли ракетный удар по полигону в районе поселка Репки Черниговской области, который использовался для обучения украинских военнослужащих работе с вооружением стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Целью стал объект на территории бывшей воинской части А-0254, в настоящее время используемой подразделениями территориальной обороны ВСУ. Лебедев уточнил, что около 30 человек были доставлены в местную районную больницу, при этом наиболее тяжелых раненых направили в Чернигов на специализированных военных автомобилях скорой помощи.

Ранее сообщалось, что перевозившее военную технику стран НАТО судно подверглось атаке в порту Измаила Одесской области, а часть его груза оказалась в водах Дуная.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше