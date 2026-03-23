ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ с техникой НАТО в Черниговской области

Российские войска нанесли ракетный удар по полигону в районе поселка Репки Черниговской области, который использовался для обучения украинских военнослужащих работе с вооружением стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Целью стал объект на территории бывшей воинской части А-0254, в настоящее время используемой подразделениями территориальной обороны ВСУ. Лебедев уточнил, что около 30 человек были доставлены в местную районную больницу, при этом наиболее тяжелых раненых направили в Чернигов на специализированных военных автомобилях скорой помощи.
Ранее сообщалось, что перевозившее военную технику стран НАТО судно подверглось атаке в порту Измаила Одесской области, а часть его груза оказалась в водах Дуная.