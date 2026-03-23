В Пулково после отмены ограничений обслужили 40 рейсов

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Сорок рейсов обслужено в петербургском аэропорту «Пулково» с момента открытия воздушного пространства, в настоящее время на вылет более двух часов задерживается 87 рейсов, сообщил аэропорт.

«С момента открытия воздушного пространства в аэропорту Пулково обслужено 40 рейсов и порядка 5 тысяч пассажиров. На вылет более двух часов задерживается 87 рейсов. Команды аэропорта и авиакомпаний работают над восстановлением расписания», — говорится в Telegram-канале аэропорта.