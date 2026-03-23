Проект «Рыбарь»: как от блока «Старлинк» для России выиграло ВСУ

Военно-аналитический центр «Рыбарь» оценил эффект от отключения от системы спутникового интернета «Старлинк» для российских войск. По мнению экспертов, в выигрыше от потери ВС РФ возможности использовать спутниковую систему Илона Маска остались ВСУ, так как сократили украинские потери.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Pierre Crom/Getty Images

Авторы проекта напоминают, что отключение «Старлинк» для российских войск в зоне проведения спецоперации произошло полтора месяца назад. Эксперты отмечают, что ситуацию частично стабилизировали, но проблемы остались, так как ранее терминалы связи обеспечивали коммуникации и оперативность на линии боестолкновения. Также от «Старлинк» зависел запуск дронов и наземных роботизированных комплексов.

«Отключение “Старлинка” для ВС РФ стало настоящим подарком для ВСУ, причем очень для них своевременным. И вызвано оно было не только тем, что “Герани” стали снимать Львов с Киевом, но и влиянием на украинские потери», — пишут авторы проекта «Рыбарь» на странице сообщества во «ВКонтакте».

Эксперты уточняют, что в закрытых отчетах Киева для западных союзников ранее сообщалось, что возросшие украинские потери связаны с применением ВС РФ FPV-дронов, функционирующих через «Старлинк». Авторы проекта добавляют, что в свежих украинских докладах говорится, что «к марту 2026 года» общий уровень потерь ВСУ заметно снизился в сравнении с периодами 2023 и 2024 годов.

«Рыбарь» обращает внимание, что сокращение потерь ВСУ также связано с уменьшением бойцов на линии боевого соприкосновения. Эксперты отмечают, что на фоне отключения «Старлинк» положение Украины на фронте улучшилось, украинское командование в сотрудничестве с британцами готовит сценарий нового наступления.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
