Севастополь восстанавливают после атак ВСУ — когда застеклят окна в домах

В соцсетях ранее появилась информация о том, что у некоторых севастопольцев до сих пор не заменены стекла, выбитые в результате падения обломков БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев потребовал у заместителя отчитаться о ходе работ.
«У нас все в работе. Думаю, мы в график уложимся. Балконы застеклены все, подъезды все, квартиры не все — я докладывал. Работа активно ведется, есть график. Мы планируем завершить 28 марта», — доложил он Развожаеву.
По данным губернатора, на прошлой неделе был зафиксирован технический сбой в выплатах. Поступило более 130 обращений о том, что люди после «прилетов» вынуждены были сами ремонтировать окна, не дожидаясь финансовой помощи. Эти деньги обещают выплатить в ближайшее время.
«Сегодня 117 гражданам будет произведена выплата на сумму 9,7 млн», — проинформировали в ходе совещания.
Власти города призвали пострадавших, имущество которых повреждено в ходе последних атак ВСУ, оперативно подать реквизиты в Департамент труда и соцзащиты.
«Людей всех прозвоните. Я ставил задачу, чтобы каждый, кто ждет выплаты, был на контроле муниципалов, — подчеркнул Развожаев. — Давайте оперативно эту работу завершим, чтобы сегодня начали платить и эти вопросы на этой неделе закрыли. И, соответственно, 28 марта завершаем работу по установке (окон — ред.), эту ответственность мы взяли на себя».