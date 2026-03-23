Освобождение Славянско-Краматорской агломерации станет ключевой целью российской армии в ходе предстоящей весенне-летней кампании. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По мнению эксперта, текущая тактическая пауза на фронте связана с погодными условиями, однако российские подразделения продолжают продвижение, постепенно формируя охват группировки ВСУ. Дандыкин отметил успехи ВС РФ в районе Красного Лимана и Константиновки, которые называют «воротами» к агломерации.
«Идет процесс окружения Славянска и Краматорска с севера и юга. Эти города являются знаковыми для Новороссии, и бои за них будут сложными, так как противник использует промышленную застройку и прикрывается мирными жителями», — пояснил Василий Дандыкин.
Помимо этого, эксперт выделил еще несколько приоритетных направлений:
- На Запорожье российские войска продолжают продвижение, которое открывает стратегические возможности для дальнейшего движения в сторону Николаева и Одессы.
- В Харьковской и Сумской областях ключевой задачей остается создание «зоны безопасности», призванной предотвратить обстрелы приграничных Белгородской и Курской областей.
Атаки на Москву и приграничные регионы Дандыкин назвал попыткой киевских властей добиться информационного эффекта, чтобы удержать внимание западных кураторов. Он подчеркнул, что западные страны используют ситуацию для собственного перевооружения и ослабления России, в то время как Украине критически необходима оперативная пауза из-за истощения ресурсов.