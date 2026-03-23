Эксперт назвал места главных сражений весенне-летней кампании СВО

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о планах российской армии на ближайшие месяцы. В центре внимания — Славянско-Краматорская агломерация, создание «зоны безопасности» у границ и перспективы движения к южным портам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации станет ключевой целью российской армии в ходе предстоящей весенне-летней кампании. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, текущая тактическая пауза на фронте связана с погодными условиями, однако российские подразделения продолжают продвижение, постепенно формируя охват группировки ВСУ. Дандыкин отметил успехи ВС РФ в районе Красного Лимана и Константиновки, которые называют «воротами» к агломерации.

«Идет процесс окружения Славянска и Краматорска с севера и юга. Эти города являются знаковыми для Новороссии, и бои за них будут сложными, так как противник использует промышленную застройку и прикрывается мирными жителями», — пояснил Василий Дандыкин.

Помимо этого, эксперт выделил еще несколько приоритетных направлений:

  • На Запорожье российские войска продолжают продвижение, которое открывает стратегические возможности для дальнейшего движения в сторону Николаева и Одессы.
  • В Харьковской и Сумской областях ключевой задачей остается создание «зоны безопасности», призванной предотвратить обстрелы приграничных Белгородской и Курской областей.

Атаки на Москву и приграничные регионы Дандыкин назвал попыткой киевских властей добиться информационного эффекта, чтобы удержать внимание западных кураторов. Он подчеркнул, что западные страны используют ситуацию для собственного перевооружения и ослабления России, в то время как Украине критически необходима оперативная пауза из-за истощения ресурсов.