В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Размер единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт с Минобороны России в Крыму, повышен до 1,2 миллиона рублей. О соответствующих изменениях сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, он внес изменения в уже вышедший указ.

Источник: Reuters

Выплата коснется тех, кто подписал контракт с 23 марта 2026 года по 31 декабря 2026 года. Ранее выплата составляла 800 тысяч рублей.

«Внесены изменения в Указ “Об установлении в Республике Крым единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации”, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Единовременная денежная выплата гражданам, которые заключили контракт с Минобороны России в период с 23 марта 2026 года по 31 декабря 2026 года, составит 1 миллион 200 тысяч рублей, уточнил глава РК.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше