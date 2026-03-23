В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам

Выплата коснется тех, кто подписал контракт с 23 марта 2026 года по 31 декабря 2026 года. Ранее выплата составляла 800 тысяч рублей.
«Внесены изменения в Указ “Об установлении в Республике Крым единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации”, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Единовременная денежная выплата гражданам, которые заключили контракт с Минобороны России в период с 23 марта 2026 года по 31 декабря 2026 года, составит 1 миллион 200 тысяч рублей, уточнил глава РК.