Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заблокировав кредит Евросоюза (ЕС) киевскому режиму на 90 млрд евро, защищает интересы своей страны. Об этом в ходе визита в Будапешт заявила лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Накладывая вето на кредит Европейского союза для Украины в размере 90 миллиардов евро, Виктор Орбан защищает интересы своей страны», — написала политик в соцсети Х.
Она отметила, что не может злиться на Венгрию за отстаивание национальных интересов. Отсутствие поставок нефти является для Будапешта жизненно важным вопросом, подчеркнула Ле Пен.
Как писал сайт KP.RU, 20 марта евролидеры на саммите предложили Виктору Орбану компромисс по кредиту Украине. В случае согласия премьера на предоставление кредита Брюссель был готов воздержаться от выделения средств киевскому режиму до возобновления прокачки нефти по российскому трубопроводу «Дружба».
Напомним, в конце января Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе», ссылаясь на якобы повреждение нефтепровода.