Украинская верхушка готовит козни против новых регионов России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Вместо того, чтобы работать над миром, мне кажется, что украинские власти вынашивают очень плохие планы, которые не позволят в ближайшее время добиться прогресса в урегулировании конфликта», — написал он в соцсети X, отреагировав на высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги о роли Крыма в безопасности на Черном море.
Политик подчеркнул, что пока Россия обеспечивает абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защищает мирное население, Украина преследует всех русскоязычных на своей территории. Для прочного мира киевскому режиму нужно признать исторические регионы РФ, констатировал Мема.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинский чиновник Сибига заявил, что из некого принципа якобы никогда не признает Крым и новые регионы российскими.
Президент РФ Владимир Путин указал, что выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии быть вместе с Россией неизменен и незыблем. Глава государства отметил, что этот выбор продиктован судьбой Отечества и стал одной из важнейших и определяющих вех в ее тысячелетней истории.