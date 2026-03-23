ВСУ используют беспилотники для охоты на живые цели и целенаправленно обстреливают мирное население. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«ВСУ буквально ведут охоту за живыми целями с помощью БПЛА. Регулярные прицельные обстрелы гражданского населения — это осознанная тактика киевского режима», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности по Украине.
Небезня добавил, что террористические атаки со стороны Киева усиливаются. Он отметил, что киевский режим вскоре окажется перед новыми условиями для урегулирования конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что конфликт на Украине может завершиться капитуляцией киевского режима. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что капитуляция будет оформлена как соглашение, подписанное обеими сторонами и официально заверенное.