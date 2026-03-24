Освобождение Славянска имеет сакральный характер, так как именно с этого города в 2014 году началась Русская весна. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Славянск для всех нас это не просто город, это особое место, это место силы, это место откуда начиналась Русская весна. И поэтому для нас освобождение этого города носит такой даже, я бы сказал, сакральный характер», — сказал политик в интервью «Вестям».
По словам Кимаковского, осознавая важность Славянска Киев пытается уничтожить его. Он выразил мнение, что противник будет стремиться превратить город в очередную «информационную фортецю».
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что контроль российских войск над Славянском и Краматорском обеспечит быстрое завершение освобождения ДНР. Он добавил, что Константиновка является ключевым городом для удержания Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.