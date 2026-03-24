В Новосибирске обнародовали полный список выплат участникам СВО

В Новосибирской области был утверждён перечень мер поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Документ включает все виды выплат и льгот, начиная с момента заключения контракта и заканчивая компенсациями в случае ранения или гибели военнослужащего.
При заключении контракта жители региона получают единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей, состоящую из федеральной части (400 тысяч рублей) и региональной доплаты (1,6 миллиона рублей).
Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих зависит от должности и может достигать более 200 тысяч рублей. Также предусмотрена социальная выплата в 15 тысяч рублей. Сохранены выплаты во время лечения, отпуска, обучения или при выполнении служебных задач.
Отдельные боевые надбавки включают выплаты за участие в наступательных операциях, продвижение в составе подразделений и премии за уничтожение или захват военной техники противника.
В случае ранения военнослужащие получают федеральную выплату в 3 миллиона рублей и региональную поддержку до 1 миллиона рублей. При установлении инвалидности предусмотрены дополнительные компенсации в зависимости от группы.
Семьям погибших военнослужащих предоставляется комплекс выплат, включая федеральные компенсации, страховые выплаты, ежемесячные пособия и пенсии по потере кормильца.
Ранее мы рассказывали, что студенты новосибирского «педа» разработали антикоррупционный календарь.
Татьяна Картавых