Марочко: ВС РФ почти выдавили ВСУ из Николаевки под Константиновкой

«Касаемо Николаевки, расположенной северо-восточнее Константиновки и юго-западнее Часова Яра, то здесь есть еще очаги сопротивления украинских боевиков. За ними остаются немногочисленные позиции, расположенные на стратегических высотах. Но наши военнослужащие продолжают работать над тем, чтобы выбить полностью с данного района украинских боевиков», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие перемалывают подразделения украинских войск в Николаевке под Константиновкой, это позволит наступать на Константиновку. По его словам, командование ВСУ бросает солдат для боев в Николаевке как в мясорубку.