Марочко: ВС РФ почти выдавили ВСУ из Николаевки под Константиновкой

«Касаемо Николаевки, расположенной северо-восточнее Константиновки и юго-западнее Часова Яра, то здесь есть еще очаги сопротивления украинских боевиков. За ними остаются немногочисленные позиции, расположенные на стратегических высотах. Но наши военнослужащие продолжают работать над тем, чтобы выбить полностью с данного района украинских боевиков», — сказал он.