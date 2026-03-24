Марочко: ВС РФ почти выдавили ВСУ из Николаевки под Константиновкой

ЛУГАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Российские бойцы практически полностью выдавили подразделения ВСУ из Николаевки под Константиновкой Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо Николаевки, расположенной северо-восточнее Константиновки и юго-западнее Часова Яра, то здесь есть еще очаги сопротивления украинских боевиков. За ними остаются немногочисленные позиции, расположенные на стратегических высотах. Но наши военнослужащие продолжают работать над тем, чтобы выбить полностью с данного района украинских боевиков», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие перемалывают подразделения украинских войск в Николаевке под Константиновкой, это позволит наступать на Константиновку. По его словам, командование ВСУ бросает солдат для боев в Николаевке как в мясорубку.