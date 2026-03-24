Бойцы «Запада» уничтожили восемь разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Операторы FPV-истребителей БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Запад» поразили восемь разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады группировки войск “Запад” в зоне ответственности соединения были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV- дронов — истребителей для перехвата вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

Среди уничтоженных беспилотников: Jupiter Hunter, разведывательные БПЛА «Вектор», «Домаха», «Мара» и «Шарк».

Кроме того, бойцы расчета САУ «Пион» артиллерийской бригады группировки уничтожили скопление живой силы противника на краснолиманском направлении. «Точное попадание в цель вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося боекомплекта на объекте противника, Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени, что обеспечило высокую точность стрельбы и минимальный расход боеприпасов при выполнении боевой задачи», — добавили в военном ведомстве.

