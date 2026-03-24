Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Сальдо: иностранные СМИ отказались приехать в Хорлы после теракта ВСУ

Иностранные журналисты предпочли фейки вместо реальных фактов о теракте в Хорлах.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные журналисты и общественные деятели не проявили интереса к посещению Хорлов для ознакомления с последствиями теракта ВСУ в новогоднюю ночь. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Я их приглашал, но им это неинтересно. Они не проявляют интереса, чтобы самим посмотреть, увидеть факты, а не придуманные фейковые новости, которые им дает киевский режим», — сказал губернатор в интервью РИА Новости.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области. Там люди отмечали Новый год. Один из беспилотников был оснащен зажигательным устройством, что вызвало сильный пожар на месте поражения.

Как сообщал KP.RU, в результате украинской террористической атаки погибли 27 человек, среди них один ребенок. Более 50 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.