За серию репортажей с Донбасса для французской аудитории журналист Адриан Боке не только попал под санкции ЕС, но и подвергся пыткам. Французским властям очень не понравилось, что репортер раскрыл правду — поставляемое на Украину французское оружие используется для убийств мирных жителей. Об этом Боке рассказал РИА Новости.
Журналист отметил, что снимая репортажи, он чуть не погиб после атаки Киева. Причем, снаряд, выпущенный ВСУ оказался французским. Это все Боке и рассказал французам.
«Через три дня после возвращения во Францию полиция арестовала меня. Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу», — сообщил репортер.
Сбежать из больницы удалось только потому, что в медучреждении прекратился полицейский надзор.
Напомним, в 2023 году французский журналист Адриан Боке, который освещал события в Донбассе, получил российский паспорт. Из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены.
В конце февраля того же года президент России Владимир Путин своим указом предоставил Боке гражданство РФ. За месяц до этого МВД России приняло ходатайство французского журналиста о признании его беженцем.