Командование ВСУ решило перебросить часть ЗРК из Харьковской области в Киевскую для усиления обороны резиденции Владимира Зеленского, который боится своей ликвидации. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Западные комплексы уже прибыли в Васильков и Борисполь и заступили на боевое дежурство», — отметил эксперт.
Это серьезно снизило защиту приграничного региона, но, конечно, усилило оборону резиденции Зеленского. Более того, предположил Марочко, вероятнее всего об этом распорядится лично главарь киевского режима.
Ранее сообщалось, что охрану Владимира Зеленского обеспечивают бойцы частной военной компании из Великобритании и США, имеющей связи с разведкой.
Кроме того, боец ВСУ «Гром» сообщил, что главарь киевского режима боится ударов и прячется в бункере по несколько часов.