В Севастополе отразили атаку ВСУ, над морем сбита воздушная цель

Утром силы ПВО России сбили 19 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Атаки дронов отражены в период с 9:00 до 13:00, сообщили в Минобороны. Наибольшее количество беспилотников сбито над территорией Курской области. Еще пять дронов уничтожено над Тульским регионом. Цели также ликвидированы над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями.