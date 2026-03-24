В Севастополе отразили атаку ВСУ, над морем сбита воздушная цель

Развожаев сообщил о ликвидации воздушной цели в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО ночью отражали атаку ВСУ в Севастополе. В результате над морем ликвидирована одна воздушная цель. Об этом оповестил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в MAX.

Воздушную тревогу в городе объявили около 02:00 24 марта. К 5 утра ограничения сняли. Военные успешно отразили атаку ВСУ.

«Сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности», — проинформировал Михаил Развожаев.

Утром силы ПВО России сбили 19 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Атаки дронов отражены в период с 9:00 до 13:00, сообщили в Минобороны. Наибольшее количество беспилотников сбито над территорией Курской области. Еще пять дронов уничтожено над Тульским регионом. Цели также ликвидированы над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями.