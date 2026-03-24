Киевский режим отказывается забирать тела погибших наемников, нарушая тем самым свои контрактные обязательства. Более того, раненым «солдатам удачи» отказывают в медицинской помощи. Об этом в интервью ТАСС сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Украинская сторона, хоть по контракту и обязана социальные выплаты предоставлять, и тело отправить для захоронения на родину, и обеспечивать оплату лечения, протезирования, но очень часто не выполняет такие условия», — отметил собеседник агентства.
Прозоров добавил, что иногда ВСУ даже не отправляет тела погибших наемников на родину.
Ранее военкор «КП» Александр Коц сообщил, что российские военные нашли инструкцию для иностранных наемников ВСУ. В документе говорится, что для получения денег по контракту им следует нанять адвоката.
Также сообщалось, что среди иностранных наемников, пребывающих в составе ВСУ, наиболее часто встречаются граждане Колумбии, Польши и Грузии.