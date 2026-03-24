Прозоров: колумбийцы из американских ЧВК воюют на стороне Украины

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Некоторые колумбийские наемники, воюющие на стороне Украины, ранее служили в американских частных военных компаниях, которые отказались от их услуг после завершения войн в Ираке и Афганистане. Об этом ТАСС рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
Он отметил, что основная масса колумбийцев в составе американских ЧВК — это ветераны затяжной гражданской войны в Колумбии, начавшейся еще в середине 1960-х годов.
«В конечном итоге эта война в Колумбии сошла на нет, были подписаны мирные договоренности, но остались десятки, сотни тысяч людей, которые ничего другого не умели, кроме как воевать. И этим воспользовались руководители американских частных военных компаний. Тогда с 2003 года активно шла войны в Ираке и война в Афганистане. Нужно было пушечное мясо. Но потом и Афганистан, и Ирак тоже сошли на нет. Нужда в таком количестве наемников отпала. И эти люди опять оказались не у дел, но тут появилась Украина, и американские инструкторы, американские структуры, правительственные и неправительственные, стали активно вербовать колумбийцев для войны на Украине», — сказал он.
По информации, которой Прозоров ранее поделился с ТАСС, вербовкой латиноамериканцев также занимаются украинские диппредставительства в Перу и Колумбии. По его словам, подробностями о данной схеме поиска наемников поделился колумбиец, пойманный российскими военнослужащими в ходе боевых действий на запорожском направлении СВО. Согласно показаниям пленного, дипломатические представительства обещали кандидатам, что на территории Украины им предстоит заниматься волонтерской деятельностью.