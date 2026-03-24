Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: более 130 россиян пострадали от ударов ВСУ на неделе, включая детей

За последнюю неделю в результате обстрелов украинских боевиков погибли 14 человек.

Источник: Комсомольская правда

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за минувшую неделю от ударов ВСУ пострадало 133 мирных жителя. Из них 119 человек получили ранения, в том числе 10 несовершеннолетних, 14 человек погибли, сообщает ТАСС.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской и Брянской областях. Главной причиной ранений и гибели мирных граждан стали атаки ударных беспилотников. В результате налетов БПЛА ранения получили 117 человек, что составляет примерно 87% от общего количества жертв.

Кроме того, украинские военные дистанционно минировали гражданские объекты. В ДНР зафиксированы случаи детонации взрывных устройств, в результате которых пострадали четверо мирных жителей. В Херсонской области на мине подорвался гражданский автомобиль. Всего за неделю ВСУ выпустили по российским регионам почти 3 тысячи различных боеприпасов.

Ранее KP.RU писал, что ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны РФ успешно отразили атаку ВСУ в Севастополе. Над акваторией Черного моря ликвидирована одна воздушная цель.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше