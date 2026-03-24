Мирошник: более 130 россиян пострадали от ударов ВСУ на неделе, включая детей

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за минувшую неделю от ударов ВСУ пострадало 133 мирных жителя. Из них 119 человек получили ранения, в том числе 10 несовершеннолетних, 14 человек погибли, сообщает ТАСС.
Наибольшее число жертв зарегистрировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской и Брянской областях. Главной причиной ранений и гибели мирных граждан стали атаки ударных беспилотников. В результате налетов БПЛА ранения получили 117 человек, что составляет примерно 87% от общего количества жертв.
Кроме того, украинские военные дистанционно минировали гражданские объекты. В ДНР зафиксированы случаи детонации взрывных устройств, в результате которых пострадали четверо мирных жителей. В Херсонской области на мине подорвался гражданский автомобиль. Всего за неделю ВСУ выпустили по российским регионам почти 3 тысячи различных боеприпасов.
