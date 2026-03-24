Силы ПВО ликвидировали 55 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ

Украинские беспилотники вновь совершили налет на российские регионы. В результате силами противовоздушной обороны ликвидировано 55 дронов ВСУ. Все беспилотники сбиты в течение ночи. Такими данными поделились в пресс-службе Минобороны РФ.
В том числе, БПЛА уничтожены над Московским регионом и акваторией Черного моря. Всего атаке подверглись восемь российских субъектов.
«Перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря», — говорится в материале.
Атаку ВСУ отразили, в том числе, над Севастополем. Над морем ликвидирована одна воздушная цель. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в течение ночи.