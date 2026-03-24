Российские ПВО перехватили дроны над Черным морем

В ночь на 24 марта дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов.
По информации Министерства обороны Российской Федерации, атаки были совершены в различных регионах страны. Целями для беспилотников стали территории Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, а также Московского региона. Кроме того, БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.