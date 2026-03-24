Три воздушные цели уничтожены над Севастополем

Сейчас в Севастополе звучат сирены — в регионе объявили воздушную тревогу.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели», — написал он в MAX.
Развожаев призвал горожан и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах до отмены тревоги.
В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. По данным Минобороны, над Крымом, Черным морем и еще семью регионами сбили 55 вражеских БПЛА в течение ночи.