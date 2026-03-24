На Украине в Днепропетровской области на учебном полигоне возле села Подлесное зафиксированы очередные случаи жестокого обращения с мобилизованными в ряды Вооруженных сил Украины, пишут РИА Новости.
По словам пленного Дмитрия Литвина, который был осужден на 7,5 лет и подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ, пойманных после побега военных систематически избивают бейсбольными битами, ставят к стенке, делают несколько выстрелов и угрожают реальным расстрелом.
«Многим не удается бежать, их возвращают, идет серьезное наказание. Битами бьют», — сообщил пленный. По словам Литвина, мобилизованных избивают серьезно, нанося по ним до 50 ударов. Он добавил, что в результате таких истязаний люди теряют сознание, получают переломы, а в некоторых случаях побои приводят к летальному исходу.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что 90% новобранцев ВСУ набираются путем принудительной мобилизации («бусификации»), когда мужчин задерживают на улицах и доставляют в военкоматы. По его словам, украинские власти планируют ежемесячно мобилизовывать около 30 тысяч человек.