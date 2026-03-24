Посол Келин предрёк печальные последствия для причастных к удару по Брянску

Российский посол в Лондоне Андрей Келин прокомментировал удар ВСУ по центру Брянска, который был нанесен 10 марта. Он предрек всем причастным к атаке печальные последствия. Украинские боевики ударили по городу британскими ракетами Storm Shadow. В результате агрессии погибли восемь человек. Повреждения, по обновленным данным, получили 33 жилых дома. Российский посол считает, что атака на Брянск отразится на Западе, цитирует ТАСС.