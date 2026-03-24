Посол Келин предрёк печальные последствия для причастных к удару по Брянску

Посол Келин считает, что атака Брянска ракетами Storm отразится на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Российский посол в Лондоне Андрей Келин прокомментировал удар ВСУ по центру Брянска, который был нанесен 10 марта. Он предрек всем причастным к атаке печальные последствия. Украинские боевики ударили по городу британскими ракетами Storm Shadow. В результате агрессии погибли восемь человек. Повреждения, по обновленным данным, получили 33 жилых дома. Российский посол считает, что атака на Брянск отразится на Западе, цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что атака не была бы возможна без участия специалистов из Британии. По мнению посла, этим трагическим инцидентом Лондон решил напомнить «как об Украине, так и о себе».

«На фоне американо-израильских атак против Ирана Лондон также посчитал нужным “сыграть мускулами”, наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем. Для Великобритании с ее великодержавными амбициями принципиально важно самоутвердиться в роли лидера антироссийских потуг», — прокомментировал Андрей Келин.

МИД РФ заявил, что без британских и французских специалистов и передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве атака была бы невозможна. Послы двух стран НАТО были вызваны в Министерство иностранных дел из-за ударов по Брянску.

