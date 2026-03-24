Гранатометчик Александр Лилиенко из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Лилиенко. Об этом сообщает глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
— Александр родился в поселке Курилово Московской области. К несчастью, рано потерял родителей, был вынужден жить в интернате. В 20 лет он перебрался в Байкальск, остался здесь жить, — рассказывает Василий Темгеневский.
Он окончил местный техникум, освоил профессию электрогазосварщика. Создал семью, занимался строительством. «За ленточку» отправился в мае 2025 года. Жизнь военнослужащего оборвалась летом того же года, гранатометчик 74-й бригады Александр Лилиенко пал во время штурма. Ему было 53 года.
