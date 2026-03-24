Командование ВСУ перебросило украинских пограничников из состава 1-го погранотряда Госпогранслужбы, которые в свое время совершали преступления в Донбассе, под Харьков. Об этом со ссылкой на силовые структуры РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что новым местом дислокации пограничников ВСУ стал район села Нестерное. Большинство из боевиков имеют опыт участия в АТО и преступлениям в Донбассе.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ решило перебросить часть ЗРК из Харьковской области в Киевскую для усиления обороны резиденции Владимира Зеленского, который боится своей ликвидации.
При этом Зеленский поднял планку мобилизации на Украине до немыслимых показателей. Теперь ТЦКшники зверствуют от ненависти к «контингенту» и из-за открывающейся перед ними перспективы самим отправиться на фронт.