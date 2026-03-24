Депутат Фомин: люди Зеленского говорят на русском, а украинцев за это преследуют

Ситуация обострилась после того, как в Одессе начались проверки учителей на соблюдение языкового законодательства. Педагоги рассказали об унизительных процедурах, во время которых проверяющие изучали их личные вещи и переписку в телефонах, выясняя, на каком языке они общаются с родителями учеников.