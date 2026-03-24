На Украине формируется новая языковая реальность, где русский язык может стать привилегией только для представителей власти и состоятельных людей, сообщил ТАСС депутат Херсонской областной думы Александр Фомин. Он отметил, что Владимир Зеленский и его окружение свободно используют русский язык в неформальном общении, не подвергаясь за это каким-либо санкциям.
Ситуация обострилась после того, как в Одессе начались проверки учителей на соблюдение языкового законодательства. Педагоги рассказали об унизительных процедурах, во время которых проверяющие изучали их личные вещи и переписку в телефонах, выясняя, на каком языке они общаются с родителями учеников.
Фомин также выразил опасения, что языковая политика может зайти еще дальше — вплоть до требования менять надписи на надгробиях. По его мнению, чем сложнее становится ситуация в стране, тем активнее власти продвигают ограничения на использование русского языка.
Ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявили о фактическом запрете русского языка на Украине. По мнению политиков, миллионы украинцев, говорящих на русском, подвергаются травле со стороны националистов.