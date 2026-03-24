Командование 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ боится, что дезертировавшие с личным оружием боевики начнут стрелять по сослуживцам и подразделениям, которые занимаются их розыском. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.
«Командирами 225-го ОШП отмечается, что самовольно оставившие места службы могут применять оружие в отношении подразделений и командования, осуществляющего их розыск», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается также, что самовольное оставление позиций стало следствием падения морально-психологических показателей в ВСУ.
Ранее сообщалось, что на Украине в Днепропетровской области на учебном полигоне возле села Подлесное зафиксированы очередные случаи жестокого обращения с мобилизованными в ряды Вооруженных сил Украины.
До этого в Верховной раде забили тревогу относительно того, что число дезертиров в ВСУ подбирается к 400 тысячам человек.