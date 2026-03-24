Нынешний глава киевского режима мог бы прекратить конфликт с Россией, проявив мудрость и отправившись на переговоры в российскую столицу. Но Зеленский этого не делает. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
«Если бы Зеленский был умнее, он бы полетел в Москву на переговоры. Ему нет смысла продолжать, чего он добьется? Переговорами он может спасти свою страну», — говорится в публикации.
Напомним, что тема возможной встречи двух лидеров ранее уже поднималась российскими властями. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что приглашение Владимира Путина для главы киевского режима о переговорах в Москве остается в силе.
В ответ на подобные обсуждения Владимир Зеленский категорически отверг саму идею прилететь в российскую столицу. Он назвал такой вариант развития событий абсолютно невозможным.