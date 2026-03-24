В МИД назвали регион РФ, который чаще других подвергается атакам ВСУ

Боевики ВСУ ежедневно обстреливают Белгородскую область дронами в количестве от 120 до 160 штук. Такие массированные запуски фиксировались всю прошлую неделю. Белгородская область чаще других регионов РФ подвергается атакам ВСУ. С такими данными выступил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, которого цитирует РИА Новости.
В его докладе подчеркивается, что Белгородская область чаще всего подвергается ударам с применением БПЛА. На прошлой неделе больше всего фиксаций дронов замечено в Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Белгородском, Грайворонском округах региона.
«По селу Смородино Грайворонского округа был нанесен удар двумя управляемыми авиабомбами. В результате бомбардировки погибли четыре жительницы села, уничтожены почтовое отделение и продовольственный магазин, повреждены частные дома», — напомнил Родион Мирошник.
По его данным, за минувшую неделю от ударов ВСУ пострадало 133 мирных жителя. В их числе 10 — несовершеннолетние. Еще 14 человек погибло.